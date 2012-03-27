〔中美关系〕美国贸易逆差和失业等问题不是人民币汇率造成--中国国家主席

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京3月27日电---中国国家主席胡锦涛称,美国贸易逆差和失业等结构性问题不是人民币汇率造成的,即使人民币大幅升值也解决不了美国经济面临的问题.
"中方将继续推进人民币汇率形成机制改革,更大程度发挥市场供求的调节作用,增强人民币汇率弹性,保持其在合理均衡水平上的基本稳定,"胡锦涛周一在韩国首尔会见美国总统奥巴马时称.
自2005年人民币汇率形成机制改革以来,人民币实际汇率已升值30%.中国高层近期言论频频暗示人民币汇率可能接近"均衡"水平,总理温家宝和央行行长周小川都曾表示,中国将继续加大汇改的力度,特别是较大幅度地实行双向波动.
中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一收跌.人民币中间价已连续两个交易日创汇改来新高,但午后购汇需求集中涌现,成为推动今日即期汇价先扬后抑的主要推手,人民币依然难摆脱收跌的境遇.[CNY/CN]
关于中美经贸关系,胡锦涛称,中美经贸合作的本质是互利共赢,美国放宽高技术产品对华出口限制有利于扩大对华出口、拉动美国经济增长,也有利于平衡中美贸易,希望美方采取实际步骤.
奥巴马回应称,美方正在着手解决美对华高技术产品出口限制问题,欢迎中国企业扩大对美国基础设施建设等领域的投资.并将采取更多便利措施.
而对于眼下紧张的朝鲜半岛局势,胡锦涛强调,中方对事态发展表示关切和忧虑,呼吁有关各方着眼大局和长远,保持冷静克制,通过外交途径、以和平方式妥善解决有关问题.(完)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。