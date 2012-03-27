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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:54 BJT

〔表格〕中国交通建设去年净利同比增逾两成,至117.67亿元人民币

路透北京3月27日电---中国交通建设股份有限公司(1800.HK)(601800.SS)宣布,按照国际会计准则,其截止2011年12月31日为止的全年业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度　 2010年度(经重列)

每股盈利(元) 0.79 0.65

末期股息(元) 0.1794　 0.16

净利 11,767 9,599

营业额　 294,281 272,734

截止过户日期　6月12-17日

发放股息日期　有待公布

注:中交建为中国最大港口建设商.汤森路透综合分析师平均预估其2011年净利为约113.4亿人民币.(完)

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--发稿 苏丹; 审校 张喜良

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