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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:58 BJT

〔欧洲个股〕潜在竞购方聘请顾问为竞购ING亚洲事业做准备--消息

路透香港3月26日电---包括美国大都会人寿保险公司(MetLife)(MET.N)和宏利(Manulife)(MFC.TO)在内的保险商,正为可能收购荷兰国际集团(ING)ING.AS亚洲保险和资产管理部门Dutch bancassurer而聘请银行做顾问.

据知情人士透露,美国大都会人寿聘请了瑞士信贷CSGN.VX.

另一名知情人士称,加拿大的宏利则聘请了花旗集团(C.N).路透曾在1月报导过该公司可能有意参与竞购.

荷兰国际集团、瑞信和花旗均谢绝置评.未能立即联系到宏利与大都会人寿置评.

荷兰国际集团必须在2013年结束前剥离保险与投资管理业务.欧盟执委会2008年批准荷兰政府对其注资100亿欧元抒困金时,以剥离这些资产作为抒困条件.

此次资产标售吸引了美国、加拿大、欧洲和亚洲公司的兴趣,包括美国保德信金融集团(PRU.N)、Sun Life Financial(SLF.TO)、友邦保险(1299.HK)、韩国KB金融集团(105560.KS)、KB Life Insurance(088350.KS)和三星生命(032830.KS),以及部分日本保险商.

荷兰国际集团在中国内地、香港、印度、日本、马来西亚、韩国和泰国这七个亚洲市场均有业务.

其中日本和韩国市场更成熟,成长更慢,或将单独出售.

预计荷兰国际集团还将单独出售三家亚洲合资保险公司.

高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)正为该公司出售亚洲业务提供咨询.

该公司将于4月向潜在竞购方发布详细信息.

荷兰国际集团网站公布的分析显示,去年年底,该公司对亚太保险业务的估值为58亿欧元,亚洲投资管理业务估值为3亿欧元.(完)

--编译 程琳;审校 吴云凌

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