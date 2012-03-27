《全球重要经济事件一览表》--3月27日-4月3日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月27日(二)
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在摩根士丹利全球宏观投资会议中发表演说.
东京--日本内阁会议,会后日本财务大臣安住淳召开新闻发布会.
新德里--世界银行行长佐利克会见印度财政部长慕克吉.
伦敦--英国央行公布2012年第一季公报.
伦敦--美国联邦储备理事会(FED)波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在全国经济社会研究所发表演讲(1635).
布拉迪斯拉发--欧洲央行管委会成员马库赫(Jozef Makuch)发布新的斯洛伐克经济前景,以及评论目前局势和欧元区的议题.(1100)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)的贸易、债务及金融工作小组会议.(至3月28日)
布拉格--挪威央行总裁奥尔森在捷克央行20周年纪念日发表演讲(1100).
布鲁塞尔--比利时财政部长Steven Vanackere在欧洲政策中心(European Policy Centre)就债务危机发表讲话(0600).
布鲁塞尔--经济合作暨发展组织(OECD)推出"经济调查:欧元区2012".
华盛顿--纽约联邦储备银行总裁杜德利在众议院国内货币政策与技术小组委员会讲话(1400).
密苏里州圣路易--美国联邦储备理事会(FED)圣路易斯联邦储备银行公布总裁布拉德参加北京"全球货币政策制定:中国与美国"会议时,他在未对新闻界公开活动中的谈话.(0100)
华盛顿--美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格在全国企业经济协会2012年经济政策会议的早餐会中发表演说(1200).
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克以"金融危机与大萧条"为题,在乔治华盛顿大学商学院发表演说(1645).
西雅图--美联储理事杜克在旧金山联邦储备银行2012年全国机构间社区再投资会议(National Interagency Community Reinvestment Conference)上发表讲话,题为"建设可持续性社区"(1945).
路易斯安那州Choudrant--达拉斯联邦储备银行总裁费希尔在达拉斯联储赞助的社区论坛中,以"美联储的运作及最新经济信息"为题发表演说(1720).
3月28日(三)
华盛顿--美国财长盖特纳在参议院岁出委员会金融服务和政府附属委员会发表证词,主题为"提升经济成长"(1830).
悉尼--澳洲央行公布金融稳定检视报告.(0030)
法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在金融研究中心(Center for Financial Studies)主办的研讨会上发表演讲,主题为"宏观审慎监管如何行之有效?"(1530).
华沙--经济合作暨发展组织启动波兰经济调查.
3月29日(四)
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克向乔治华盛顿大学商学院本科生发表第四个演讲,题为"金融危机的余波"(1645).
金边--东盟财政部和央行副部级官员会议(AFDM+3),东盟央行总裁会议(ACGM)和东盟财长非正式会议.
印度金奈--世界银行行长佐利克会见印度内政部长齐丹巴南.
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)经济展望报告的期中评估.
哥本哈根--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)在欧洲智库Eurofi主办的金融服务高层会议上发表讲话,主题为"促进银行和保险业适当演变,确保经济安全和融资"(0715).
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)在瑞典银行家协会会议上演讲(0730).
伦敦--英国央行公布2012年3月货币和金融统计数据.
渥太华--加拿大政府公布联邦预算案.
亚特兰大--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在商业俱乐部小组讨论会上发表有关全球经济的演讲,题为"欧洲经济危机和如何影响我们."(1615).
特拉华州威尔明顿--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在威尔明顿扶轮社发表经济前景的演讲(1700).
北卡罗来纳州夏洛特--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在北卡罗来纳大学法学院银行研究所发表演讲(2245).
3月30日(五)
堪萨斯城--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)参加堪萨斯城联邦支付会议(Kansas City Federal Payments Conference)小组讨论.
哥本哈根--欧元集团会议.
哥本哈根--欧洲经济暨财政事务理事会非正式会议.(至3月31日)
3月31日(六)
伊利诺伊州埃文斯顿--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在中西部经济学会2012年会上发表讲话,题为"货币政策的局限性"(2230).
4月1日(日)
金边--东南亚国家联盟与中日韩(ASEAN+3)财长和央行代表会议(至4月2日).
4月2日(一)
俄亥俄州玛丽埃塔--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在Economic Roundtable of the Ohio Valley会议上发表讲话,题为"联储和经济:努力实现稳定"(1635).
安大略省滑铁卢--加拿大央行总裁卡尼在大基奇纳滑铁卢商会(Greater Kitchener Waterloo Chamber of Commerce)发表演讲(1630).
4月3日(二)
悉尼--澳洲央行委员会会议,0330 GMT宣布利率决议.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 隋芬
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。