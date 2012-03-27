〔中国数据〕1-2月工业企业利润同比近两年半来首降,国企降幅居前(更新版2)

(新增更多分析师评论)

* 1-2月工业企业利润同比降5.2%

* 为2009年9月来首次下降

* 国企利润下降近两成

* 需政策放松促企业效益

路透北京3月27日电---中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降,其中国企利润降幅近两成.分析人士指出,政府应进一步放松政策,以促企业效益增长.

他们解释指出,中国经济增速呈现放缓势头,国有企业受到的影响偏大,央行有必要逐步放松货币政策,但降息可能要推后一点,降低存款准备金率的可能性较大.

"我认为,数据下滑是调控以及中国经济转型所导致的."华融证券分析师肖波表示,其中国企利润大幅下滑近20%,是受到国家产业结构调整、收缩投资的影响,数据反映出紧缩过度导致企业效益下滑到了需要放松的时间点上.

刊登在统计局网站上新闻稿称,1-2月全国规模以上工业企业利润为6,060亿元人民币.去年全年则累计实现利润54,544亿元,同比增速25.4%.

"我个人认为央行还要逐步放松货币政策.目前还是应先从准备金下调开始.从CPI来看,央行降息要推后一点,但降准的可能性还是比较大的."他称.

在规模以上工业企业中,1-2月,国有及国有控股企业实现利润1,791亿元,同比下降19.7%;集体企业实现利润106亿元,同比增长17.6%;股份制企业实现利润3,472亿元,同比下降2.5%.

同期,私营企业实现利润2,002亿元,同比增长24.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润1,419亿元,同比下降18.9%.

**经济增速放缓,企业效益下滑**

华宝信托宏观分析师聂文则称,一般而言经济增速下降到9%以下,工业企业利润就会呈现负增长,估计一季度GDP约在8.5%左右.

"国营企业工业企业利润下降明显,因为国有企业在中上游和投资类企业较多,GDP增速下降投资相关的企业利润会受影响更明显."聂文表示.

另外,数据显示,规模以上工业企业期内实现主营业务收入120,758亿元,同比增长13.4%,主营业务收入利润率为5.02%.

"主营业务利润率大幅下降,是因为企业成本大幅上行,利润被压缩."海通证券宏观分析师刘铁军称.

他同时预计,暂时看不到工业企业利润明显好转,可能二季度后微幅正增长,"前提条件还得货币松松,政府投资发点力."

数据并显示,在41个工业大类行业中,23个行业利润同比增长,1个行业持平,14个行业下降.

其中,石油和天然气开采业利润同比增长15.5%,电力、热力生产和供应业增长21.1%,黑色金属冶炼和压延加工业下降94%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降40.8%.石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期盈利转为亏损.(完)

更多细节,请点选统计局网站(www.stats.gov.cn)