〔美国个股〕明富环球前客户挽回被冻结资金希望增大

路透纽约/芝加哥3月26日电---明富环球(MF Global)MFGLQ.PK前客户对挽回被冻结资金的乐观看法升温.这有助于他们将索赔权出售给不良债务交易商或投资者时获得更高的出价.

这家期货经纪商去年10月申请破产,多数客户已收回72%左右的投资,并已向法院申请索回其余资产.

客户如果要求或需要立即获得支付,可将这些索赔权出售给那些希望通过破产程序进一步回收资产从而获利的买家.

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不良债务交易商包括巴克莱(BARC.L),和Seaport Group等投资银行以及其它一些实体.这些交易商原先向明富环球前投资者开出价格是以投资额的约90%买下他们的索赔权.但目前出价已经大幅上涨,根据路透从为明富环球前客户奔走的商品客户同盟(Commodity Customer Coalition)获知的一份电子邮件,上周巴克莱提价至92%.

路透获悉的Seaport Group一份条件清单显示,该投行上周出价为91.25%,但周一对客户同盟表示,出价上浮至92.75%.

"如果出价方有一家提价,其他家就会跟着提,"该客户同盟发言人John Roe说,"现在就出现了这种情况."

Seaport发言人周一证实提价一事,但拒绝评论提价原因.(完)