《中国报摘》--其他报纸重要消息3月27日(I)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
**上海证券报**
--从中国有色金属工业协会硅业分会获悉,受终端需求抑制,电池片及硅晶圆价格再次滑落并带动国内多晶硅价格重新降至19万-20万元人民币/吨左右.
--农业部副部长陈晓华表示,支持符合条件的农垦种业企业上市.
--从工信部获悉,《岩棉行业准入条件》已正式发布,为了遏制低水平重复建设和产能盲目扩张,今后有资金实力和技术实力的企业将在行业发展中拥有更大的主动权.
**人民日报**
--中国国家主席胡锦涛周一在首尔会见韩国总统李明博时称,有信心提前实现到2015年中韩双边贸易额3,000亿美元的目标.
--北京市住房和城乡建设委员会主任杨斌表示,北京今年开工建设16万套保障房,计划竣工保障房7万套,但将力争竣工10万套,其中4万套将纳入到轮候家庭摇号.
--2012年冶金矿产品国际会议消息称,由中国钢铁工业协会、中国五矿化工进出口商会、北京国际矿业权交易所共同发起设立的中国铁矿石现货交易平台,拟定于29日(周四)模拟运行,5月8日正式启动实体交易.
**第一财经日报**
--来自温州银监局的"银行贷款质量五级分类月报表"显示,今年2月末温州银行业不良贷款率为1.74%,已经八个月呈现上升态势,较去年6月末最低时的0.37%飙涨370.27%
--招金矿业(1818.HK)表示,公司已经启动回归A股计划,希望今年能够成功,不过暂时尚未决定筹资规模.
**21世纪经济报 道 **
--浙江一金融监管机构官员称,温州国家金融综合改革试验区申报近期已经有所进展,基本确定温州成为个人直投的试验区域之一,可能一起通过审批的还有上海.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 曲伟治/邵晓忆; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。