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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 08:58 BJT

〔中股业绩〕华夏银行2011年净利润大增54%,达92.22亿元

路透上海3月27日电---中国华夏银行股份有限公司(600015.SS)周二发布2011年年报显示,2011年实现归属于上市公司股东净利润92.22亿元人民币,同比增长53.97%.

　 　　　 　 　 2011年度 2010年度 　同比增减(%)

营业收入(亿元)　 335.44 244.79 37.03

净利润(亿元) 92.22 59.90 53.97

基本每股收益(元) 1.48 1.20 23.33

截至去年底,华夏银行资本充足率达到11.68%,比上年提高1.10个百分点;核心资本充足率8.72%,比上年提高2.07个百分点.

去年净息差2.81%,高于2010年的2.46%.2009年时为2.10%.

不良贷款余额56亿元,比上年减少6.54亿元,下降10.46%;不良贷款率0.92%,比上年下降0.26个百分点;此外,该行拨备覆盖率达到308.21%,比上年提高99.17个百分点;贷款拨备率达到2.82%,比上年提高0.34个百分点.

公告称,该行盈利能力的提升主要得益于公司资产规模扩大,加强资金成本控制,利息净收入增长,以及中间业务收入显着增长,占比提高,业务结构优化.

该行并设定新年度经营目标为资产总规模达到1.47万亿(兆)元以上,年末不良贷款率控制在0.92%以内.(完)

参看相关细节,请点选上海证券交易所网站(here)

--发稿 曾菱; 审校 乔艳红

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