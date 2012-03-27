《中国股市盘前看点》--3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国3月24日当周ICSC/高盛连锁店销售、以及Redbook连锁店销售
--美国3月消费者信心指数
--美国财长盖特纳在众议院拨款委员会,就财政部预算要求作证
**宏观经济和政策面**
--中国财政部称,将明确社会保障基金专户归口管理后的职责划分,并严格执行社会保险基金计息和保值增值规定.[nSB1453934]
--农业部副部长陈晓华称,支持符合条件的重点龙头企业上市融资、发行债券、在境外发行股票并上市.同时,支持农业龙头企业通过兼并重组、收购、控股等方式,组建大型企业集团. [nSB1454566]
**重点行业和公司**
--中国人寿保险(2628.HK)(601628.SS)2011年净利同比下降45.5%至183.3亿元人民币,主要受中国资本市场低迷导致投资收益下降和资产减值损失增加的影响.公司还拟在境内和境外共发行至多460亿元债券.[nSB1455594]
--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)2011年度净利大升88%,基本符合预期.[nSH0099805]
--民生银行(1988.HK)(600016.SS)公告称,已按每股6.79港元配售逾16.5亿股新H股,集资逾112亿港元,所得资金将用于充实该行的资本,以提高资本充足率.[nSH0099881]
--中国货币政策由紧趋松的大环境下,以市值计为第二大银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)预计净息差扩大势头很难延续,而政府地产调控不松懈,或继续拖累该行资产质量.[nSB1453820]
--中国交通建设(1800.HK)(601800.SS)去年净利同比增逾两成,至117.67亿元.[nSB1455674]
**海外动向**
--标普500指数在上周录得年内最大单周跌幅后周一反弹,今日再度触及四年高位,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克暗示尽管就业市场开始改善,但仍将继续执行支持性货币政策.道琼工业指数.DJI收高160.90点,或1.23%,至13,241.63点;标准普尔500指数.SPX收涨19.40点,或1.39%,至1,416.51点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC短线将试探2,300点整数位的支撑. (完)
--整理 林琦; 审校 乔艳红
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。