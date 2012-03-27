〔英国金融〕英国洽商将苏格兰皇家银行部分股权售予阿布扎比--BBC

* 英国可能出售82%持股中的三分之一股权--BBC

* 英国已与主权基金和投资者开展定期磋商

* 阿布扎比或冀望再现押注巴克莱的成功投资

* RBS股价下滑1%,至0.278英镑

路透伦敦3月27日电---熟悉内情的人士周一透露,英国已洽商向阿布扎比投资者出售苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)的部分股权,但不致在短期内达成这宗总额数十亿英镑的交易.

英国广播公司(BBC)报导,英国可能将多达三分之一的RBS持股售予阿布扎比财富基金,但该交易或将导致纳税人损失数十亿英镑.

消息人士提到,代表英国政府持股的英国金融投资署(UKFI)已与大型投资者开展定期磋商,询问他们对产业和RBS的看法,其中包括会晤阿布扎比等地的主权财富基金.

但两位知情人士称,该交易不会在短期内敲定.

英国国会财政委员会主席Andrew Tyrie周一晚间向BBC表示,该委员会将密切关注任何的交易,以确保纳税人不吃亏.

"如果有机会的话,我觉得抓住机遇是明智的,"Tyrie并称.

英国曾向RBS注入455亿英镑(725亿美元)的资金,令政府持有82%股份.BBC指出,英国政府减持股份占其持股的比例预计至少超过10%,最多为三分之一.

阿布扎比是阿联酋(阿拉伯联合大公国)石油丰富的酋长国之一,曾在金融危机期间从入股英国银行巴克莱(Barclays)(BARC.L)大赚数十亿英镑,因此对购买RBS股份兴趣浓厚.

BBC提到,英国政府已与阿布扎比主权财富基金开展几个月的磋商,希望在今年底达成交易.稍早的BBC报导称,谈判已进入"进阶"的阶段.

英国财政部表示,其策略是整顿和促使RBS恢复到完全稳健的状态."英国政府的政策一直是让RBS回到民间部门,但只有让纳税人的钱获得回报才行."

"若以低于买价出售RBS的少量股份将不会令人意外,但假如是减持大量股份将会出人意外,"Oriel证券公司分析师Mike Trippitt指出.

尽管投资者和分析师称,英国政府正考虑退出路径的任何迹象都将是好消息,但如果英国政府过于廉价抛售大量股份,恐将引发公众的强烈反弹.

RBS股价收报0.278英镑,令英国政府账面亏损达200亿英镑.

RBS和英国金融投资署均拒绝发表评论.(完)