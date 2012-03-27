美寻求在亚洲和中东建导弹防御系统

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿3月26日电---美国国防部一位高官周一透露，美国正寻求在亚洲和中东建类似于欧洲的地区弹道导弹防御系统。
美国此举可能导致该国同俄罗斯和中国的关系复杂化。尽管美国表示他们这么做的目的是防范伊朗和朝鲜(北韩)等国，但俄中两国均担心此类防御系统会危及他们的安全。
美国国际战略事务助理国防部长Madelyn Creedon称，美国将通过与日本和澳大利亚以及与日本和韩国的三边对话来推动新的地区性防御计划。
她在与国防部导弹防御局（Missile Defense Agency）联合举办的会议上称，此类防御系统可能有助对抗来自伊朗和朝鲜的潜在威胁，以及未来帮助美国防范上述两国可能研发的远程导弹。
“在我们发展针对这些地区的构架时，我们将会注重有助加强与盟国和盟友迎接当前和今后安全挑战合作的方法，以及有助增强伙伴关系努力的方法，”她说。
她补充说，新的地区防御系统将采用欧洲导弹防御系统的“分段适应方案（phased adaptive approach）”模式。欧洲导弹防御系统包括在波兰和罗马尼亚部署拦截导弹，在土耳其部署雷达，以及在西班牙派驻具有导弹防御能力的宙斯盾（Aegis）驱逐舰。
俄罗斯称，该国担心这样的系统将有能力打击俄方作为战略威慑之用的核导弹，会削弱其安全能力。
知名导弹防御系统倡导人士Riki Ellison称，中国可能会更强烈地反对在其后院部署新的导弹防御系统。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。