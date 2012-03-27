《交易视点》中国投资者宜保持可转债基本配置,等待低吸机会--中金

路透上海3月27日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报表示,未来一段时间,股市仍可能呈现缩量观望的偏弱格局，转债供给压力不小。建议保持基本配置，仍相对看好工行转债，非银行大盘转债机会不多但下跌空间有限。

**转债市场将承压**

今年转债市场埋伏中期转机与震荡市中寻找波段操作机会仍应并重。我们早在2月13日前后周报中就曾建议投资者降低转债仓位，尤其是中行、非银行大盘转债和国电，适量向中鼎、美丰等中小盘个券转移，较好的把握了本次波段操作机会。

上周转债市场表现沉闷，股市疲软，供给压力陡增，唯有质押回购放开预期给中行等带来些许刺激。

未来一段时间，股市仍可能呈现缩量观望的偏弱格局，转债供给压力不小，转债市场也可能受到一定的压力。

行情至此，质押回购放开封杀大幅下跌空间且机会成本得以减弱，如果股市出现“恐慌中买入”机会，加上新券带来更多选择，转债低吸机会也将值得关注。

大盘转债仍建议保持基本配置，其中仍相对看好工行转债，非银行大盘转债机会不多但下跌空间有限。中行转债近期可能受益于转债质押回购放开利好，保持95元是分水岭的判断。

**热点个券**

供给的中短期影响多大？2012年供给大幕已经开启，但实际节奏并不会太快。尤其是大盘转债发行时间仍存在不小的不确定性。

我们不改变对今年转债供给的总体看法：只数不会多，规模压力大，结构不理想，整体冲击有限，个券冲击明显。

新券平价溢价率已经没有压缩空间，回售条款不少个券不能设置或者需要修改，唯有票息方面有提升空间。对非银行大盘转债而言，两期转债的差别非常有限，本质上都依赖正股，但二期转债有可能在性价比方面可能略好。

转债质押回购渐行渐近。持有转债面临的机会成本损失将因此大为降低，因流动性冲击等被动减持的压力小，以时间换空间的能力增强，较信用债、股票相对价值提升，显然是利好，长期配置价值得以提升。

回购融资放开对转债价格的影响将明显低于有无质押回购融资功能的信用债。我们维持近期的判断，对中行转债的刺激在0.5-1.0%之间，对工行等刺激不超过0.5%，对小盘、高平价个券几乎无影响。此外，决定转债市场趋势的主要还是股市。

川投转债：深圳机场2011年实现每股收益0.39元，低于市场预期。公司业绩稳定，正股仍是典型的防御性品种，但中短期缺乏惊喜。

该转债不是我们重点关注品种，中短期主要关注点在于等待低吸机会，已持有者继续持有。如果到期收益率接近4%以及价格接近92元前期低点，低吸价值将明显。(完)

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