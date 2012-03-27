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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 09:32 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元兑美元和日圆守住涨幅,受贝南克讲话提振

路透悉尼/惠灵顿3月27日电---澳元和新西兰元兑美元和日圆周二守住涨幅,之前美联储主席贝南克发表的温和言论提振风险资产.

澳元兑美元AUD=D4持坚于1.0525,远离上周尾段所及两个月低点1.0336,纽约尾盘报1.0524.阻力位约在55日移动均值1.0600,首道支撑在1.0500.

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