版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 09:31 BJT

〔芝加哥期市〕美国大豆期货持稳,上日触及六个月高位

路透悉尼3月27日电---美国大豆期货周二在亚洲市场早盘持稳,昨日触及六个月高位,因持续的旱情导致巴西作物收成预估下调.

5月交割的美国大豆期货合约Sc1报每蒲式耳13.79-1/4美元,较上日收盘几无变动.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐