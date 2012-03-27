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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 09:46 BJT

《外汇动态》美元/韩元持于100日均线上方,因韩国进口商浮现买需

0127GMT---美元/韩元KRW=KFTC下跌,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克言论引燃更多宽松政策的预期,不过美元/韩元停留在100日移动均线上方,因韩国进口商浮现对美元的买需.

交易商称,与当地公司向海外股东派息相关的美元需求预期,亦限制美元/韩元的跌势,且海外基金未出售该货币对.

美元/韩元跌0.4%至1,136.6,高于目前处在1,135.7的100日移动均线.美元/韩元稍早一度低见1,133.5.

"考虑到(进口商的)这种需求,美元/韩元可能小幅上升,不过外汇当局可能在1,140上方抑制其涨势."首尔一家外资银行的交易员说.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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