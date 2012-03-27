〔专家观点〕中国可通过城中村和城郊村集体建设用地入市,解住房保障难题

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"土地制度改革:中国有效应对全社会住房需求的重要保证"一文,作者陶然系中国人民大学公共经济与治理中心主任;作者孟明毅为该中心兼职研究.)

通过土地和财政配套体制改革，中国完全可以以市场化的方式解决绝大部分新增城市化人口的居住问题，并同时实现地方财政从预算外土地财政向以财产税、土地增值税为主体的预算内财政转型，实现户籍制度改革有效突破，为经济带来新的增长点.

2002年以来中国的房价一路上涨，主要是由于中国经济当前存在一些根本的体制性问题。这些问题在带来经济中的整体流动性极度膨胀的同时，又导致住宅用地被人为地过少供给。当过高的流动性，或者说过多货币去追逐经济中特定的、因人为操纵而缺乏供给弹性的商品时，该商品价格出现泡沫就不可避免。

要解决目前房价畸高的问题，增加保障性住房和抑制房地产投机虽然有一定必要性，但远远不够，甚至不应该是主要调控措施。在房价这么高的情况下，地方政府不仅没有积极性去大幅增加保障性住房（因为要求被保障的人会更多），而且也会带来以前经济适用房销售中的各种不公平，甚至破坏房地产市场的健康运行。

而抑制房地产投机，通过房贷政策等系列宏观调控措施即使短期能奏效，也最多只能治标，而难以治本。从根本上讲，需要消除导致房地产泡沫形成的条件，就不仅必须要改变地方政府垄断、高价供应商、住用地的局面，也要彻底改变因工业招商引资竞争而带来的产能过剩、贸易顺差和流动性过剩。

实现上述根本改变，必须要进行土地制度和配套财税制度改革。只有通过土地制度改革，允许农民与制造业用地者直接谈判用地补偿水平，才能遏制工业用地的零地价乃至亏本出让局面，才能遏制目前沿海欠发达地区和内地大量城市大建工业开发区的热潮，也才能够逐渐消除中国经济中的过剩流动性；只有通过土地制度改革，允许农村集体建设用地直接进入城市商、住用地一级市场，允许农村集体在城市规划、土地规划到位的情况下进行商品房(包括产权房和租住房)的开发，也才能够改变目前地方政府垄断、过少供应住宅用地的局面。

如果赋予城郊村、城中村集体建设用地与国有建设用地平等的权利，逐步放开以宅基地为主体的城郊村、城中村之集体建设用地入市，允许城市内部和周围“城中村”、“城郊村”的农民、村集体以流动人口和城市中低收入群体为对象，为他们建设出租房乃至商品房开发，那么，不但可大幅度减轻政府投资压力，而且由于低成本土地供应大幅度增加，可支付住房供应大幅度增加，将能够有效抑制乃至降低高房价。

实际上，土地制度改革、保障性住房体制改革还可以和金融体制改革联系起来。为了消化过剩流动性并使住房投资需求更为合理，政府需要加快金融市场化改革的步伐，扩展居民的投资渠道。

未来政策调整必须通过土地和住房制度改革，尤其是放开集体建设用地入市，充分利用市场机制来解决大部分农村迁移人口与城市中低收入人群的居住问题，而政府主导建设的保障性住房应该只针对社会中最低收入、支付市场化房租都存在困难的城市弱势群体。

要解决当前商品房价格过高问题，以及未来户籍改革后外来流动人口入户后的居住问题，进行有效住房与土地制度改革非常重要。首先，政府可通过一定金融手段创新，直接提供部分公租房。其次， 应该也需要允许城郊农村集体建设用地逐步入市，。最后，在“城中村”、“城郊村”改造中，可以借鉴中国台湾地区“区段征收”和“市地重划”经验，并创造性地通过规划限制、基础设施配套将这些地段改造成具有良好生活环境的出租房集中区，就可以在政府不用投入资源建设廉租房的情况下，通过市场机制创造性地解决外来流动人口住房问题。

应主要通过市场机制来解决社会中大部分人的住房保障问题，而改革的突破口，是城中村和城郊村的集体建设用地入市。这个事情现在就开始做，并同时进行配套财税体制改革，可以大大降低地方政府对这类改革的阻力。

如果中央政府能够下决心推进改革，在符合规划、符合基础设施建设与建筑质量要求的情况下，逐渐地放开城市郊区或城中村的集体建设用地入市，准许农民自主建房，或允许村民直接与房地产开发商进行土地出让谈判，则完全可能在逐渐消除房地产泡沫的同时，实现房地产业的大繁荣，并推进切实的人口城市化，这样就能够为中国中长期发展带来新的强劲增长点。(完)