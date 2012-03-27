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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 10:04 BJT

〔中国新债〕国家电网周三将发行150亿元超短期融资券,期限180天

路透上海3月27日电---中国国家电网公司周二公告称,将于周三(28日)在银行间债市簿记建档
发行150亿元人民币超短期融资券,期限180天.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                       (缴款日)
  =============================================================================================
  国家电网     600       150     6    3/28簿记建档   农业银行    AAA         3/29       3/30
                                                     中国银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 乔艳红

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