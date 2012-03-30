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亚洲 | 2012年 3月 30日 星期五 09:30 BJT

〔中国新债〕国家电网4月上旬拟发150亿元企业债,期限10年和15年--IFR

路透3月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家电网计划于4月上旬招标发行总额150亿元人民币（23.8亿美元）双品种固息企业债。其中，10年期品种暂定发行量为50亿元，15年期品种则为100亿元。

接近交易人士表示，西南证券(600369.SS)和英大证券将担任主承销商，包括中金在内其余几家券商将任联席主承销商。本期债券和发行人主体同为AAA级信用评级。

公司上一次发行企业债还是去年12月7日，分别以5.14%和5.24%的票息发行100亿元10年品种和15年期品种。(完)

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--整理 张喜良;审校 杨淑祯

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