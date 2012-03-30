〔中国新债〕国家电网4月上旬拟发150亿元企业债,期限10年和15年--IFR

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透3月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国家电网计划于4月上旬招标发行总额150亿元人民币（23.8亿美元）双品种固息企业债。其中，10年期品种暂定发行量为50亿元，15年期品种则为100亿元。
接近交易人士表示，西南证券(600369.SS)和英大证券将担任主承销商，包括中金在内其余几家券商将任联席主承销商。本期债券和发行人主体同为AAA级信用评级。
公司上一次发行企业债还是去年12月7日，分别以5.14%和5.24%的票息发行100亿元10年品种和15年期品种。(完)
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--整理 张喜良;审校 杨淑祯
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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