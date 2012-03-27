《中国债市焦点》中低评级信用债"淘金"机会将延续,信用事件或有干扰

* 二季度债市机会主要在中低等级信用债

* 信用事件和通胀反弹将成干扰因素

* 流动性宽松利好将持续

* 市场呈现板块轮动和收益率曲线陡峭化特征

作者 周晓峰

路透上海3月27日电---今年以来,受资金回暖及市场风险偏好回升带动,信用债成为中国债市最受青睐的投资品种.展望二季度,中低评级信用债或继续显现"淘金"机会;不过信用违约事件和通胀水平的超预期反弹,料将对市场形成扰动.

分析人士指出,基于货币政策已经从趋紧转向放松,资金面的持续缓和将支撑信用债收益率曲线继续呈现陡峭化特征.但随着市场对宏观经济中期走向分歧加深,其收益率下行速度和幅度较之前将会明显减弱,且不同期限和资质的个券表现也会有更多分化.

"不管基准利率产品变不变,低等级(信用债)的收益率有一定程度的下行,应该问题不大,"中信证券固定收益分析师杨丰称.

他并认为,中低等级信用产品以及城投债,二季度可能都存在机会.尽管近期新债供给明显增多,但不会改变中低评级信用产品收益率的下行趋势.

年初以来,中债登银行间市场收益率曲线信用产品短端明显下滑,其中,一年期AAA评级信用债收益率AAAIFR1YY=CDC回落幅度约70个基点(BP),AA评级AAIFR1YY=CDC更是接近140个bp,表现明显优于同期利率债;两个评级品种信用利差也分别下降了约80和150个bp.

安信证券高级固定收益分析师景晓达指出,推动一季度信用利差恢复的主要因素,在二季度还会继续发酵,短期品种整体都将因此受益,长久期品种则会有所分化,应尽量规避房地产业链条上的资产.

上海一位券商交易员则表示,宏观数据好坏不一,使得市场对于目前的经济基本面分歧加大,但在资金面持续宽松,并且没有明显趋势性机会的情况下,资金会不断寻找绝对收益率更高的产品,市场将表现出轮动性特征.

"资金面利好是可以确定的,分歧较大的是对宏观经济走向的判断,因此收益率曲线短端预计会维持在较低水平,而中长端的上下波动则会多一些."他说.

国泰君安债券分析师黄纪亮亦预计,二季度信用债收益率仍将继续下行,推动力将来自以贷款利率为主的社会融资成本的下降,而机会主要在中低等级信用债.目前,低等级信用利差仍处于历史较高位,而未来下降空间或在50个bp左右.

**警惕新的信用事件**

尽管业内对信用债二季度表现抱有较乐观预期,但山东海龙(000677.SZ)违约阴霾挥之不去所引发的信用担忧,以及国内通胀或出现超预期反弹,都不得不令投资人保持必要谨慎.

南京银行金融市场部研究员张兰指出,信用事件将影响到市场的风险偏好和投资情绪,对于4月即将到期的山东海龙短融"11海龙CP01"CN1181180=CFXS"违约与否,其影响力已远远超出对持有人本身可能造成的损失;长期来看,其更具里程碑式的意义.

中国联合资信评估公司此前发布跟踪评级报告,半年内第三度调降山东海龙评级.因经营及财务状况进一步恶化,将其主体长期信用等级由"BB+"下调为"CCC",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"的债项信用等级由"B"下调至"C",为"福禧事件"后中国债市时隔六年再现C级信用债,其会否成为国内债市首个违约案例令人关注.

中金报告预计,山东海龙短融是否违约将成为高收益信用债的分水岭.如果海龙短融最终违约,尽管其规模很小,但会打破市场对政府或银行隐性兜底的传统理念,对信用风险偏好可能产生明显的负面冲击.

"如果它不违约的话,那么所有的城投债,你就可以闭着眼睛买了,"景晓达说.

他并指出,出于促进市场建设的初衷,绝大多数业内人士都是希望海龙短融违约的.但即便它违约了,其影响也不会像2011年风险曝光时那么大,主要波及的是与之相关和类似的资产.

"海龙违约的影响应该不大,因为基本在预期内,现在就怕再出新的."杨丰也表示.

国泰君安二季度策略报告称,需要关注个券发债主体近期披露的年报,建议对黑色金属、机械设备、房地产行业保持谨慎,尤其是其中规模较小的企业.连续两年续亏的债券中,除目前已被下调评级的11新农开CP01CN1181195=CFXS和11海龙CP01外,还有11新中基CP001CN041158011=CFXS.

**通胀仅是短期扰动因素**

至于通胀形势,虽然2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创出20个月来新低,但近期市场对于通胀的担忧又开始重新升温.首先是,农业部农产品批发价格指数从3月开始迅速反弹,已超过春节时的高点;其次是商务部食用农产品和生产资料价格3月以来已经连续两周上涨;此外,期内国内成品油价上调亦带来影响.

景晓达指出,3月的通胀将是一个比较麻烦的因素,一般情况下,3月通胀都呈现出季节性的下跌,但今年比较奇怪.这会使得4月的货币政策比较难以捉摸,管理层在出台放松政策,比如降息,降低存款准备金率时,会更加趋于谨慎.

"我们整体判断今年的通胀水平是下降的,这一点没有改变,今年的特殊情况可能与天气问题有关,大部分地区温度回升的比较晚."张兰表示,3月通胀水平会较2月有些反弹,这可能造成对市场走势的干扰,但不会是决定性因素.

中国今年CPI涨幅控制目标为4%左右.此前数据显示,2月CPI同比上涨3.2%,远低于1月4.5%的涨幅,并创下2010年6月以来最低水准.该数据为投资者的通胀下行预期注入信心.

中金公司报告预计,由于倒春寒导致蔬菜价格在3月出现明显反弹,CPI同比涨幅暂时难以回落至3%以下,但是不会改变对中期通胀的走势判断,即二季度CPI同比涨幅将回落至2-3%,三季度进一步回落至1.5%附近.

"虽然二季度通胀趋势性下行的概率较大,但是如果有超预期因素出现,就可能对市场形成一定冲击."杨丰提醒说.(完)