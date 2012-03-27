版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 10:45 BJT

〔台湾股市〕早盘上涨,追随本地区上扬走势

路透台北3月27日电---台湾股市周二早盘上涨,追随亚洲其他股市上扬走势,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周一表示将维持支持经济增长的货币政策.

0235GMT,加权股价指数.TWII早盘上涨0.49

%,报8006.80.上日收低1.35%.

台湾面板大厂奇美电子(3481.TW)上涨1.1%,友达(2409.TW)上涨1.77%.媒体报导称,奇美电子获得为亚马逊(AMZN.O)第三季新推出的平板电脑独家供应7寸规格触控感应器的订单.

台币兑美元报29.580.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股大幅卖超142.01亿台币,本月累计买超218.3亿台币.(完)

--编译 兰秀娟;审校 郑茵

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐