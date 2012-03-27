《中国报摘》--其他报纸重要消息3月27日(II)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
**证券时报**
--日前,中国证监会公布的首次公开发行(IPO)在审企业情况表显示,浙江莎普爱思药业股份有限公司中止审查,成为预披露新政实施后首家已预披露却中止审查的企业.莎普爱思董秘办人员称,主要是"由于需要补充反馈材料、补充年报,短期内无法完成,所以申请了中止审查."
--世联地产称,上周深圳新房市场成交量延续了之前小幅下降的势头,成交量继续回落.但由于近期深圳新增预售项目较多,在价格持续下探的刺激下,新房成交量有望再次回升;二手房成交量持续上涨,价格仍处于下降通道,一二手房房价倒挂现象逐步改善,深圳房地产将恢复以二手房为主体的成交结构.
**东方早报**
--湖北知音传媒股份有限公司现身最新的首次公开发行(IPO)审核名单,目前处于初审程序中,保荐人为长江证券.知音传媒或有望成为首家登陆A股的期刊传媒公司.
**国际商报**
--商务部副部长钟山近日出席论坛时称,中国需加快转变外贸发展方式,着力提高出口商品竞争力、企业国际竞争力、行业中介组织协调能力和政府参与国际贸易规则制定能力.
--专家统计,2012年越南橡胶市场将维持较缓发展速度,中国将成为越南最大橡胶进口国.
**中国经济时报**
--中国纺织工业协会新闻发言人孙淮滨近日表示,今年上半年中国纺织业形势严峻,将面临五大风险:欧债危机对国际市场需求产生明显负面影响;纺织行业将继续呈现以内销市场为主走势;国内外棉价差继续拉大;企业用工成本增加明显;中小企业融资不畅,订单不稳定.
--北京师范大学金融研究中心教授钟伟称,今年通胀下行速度未必像市场预期的乐观,6月和7月的CPI增速或不低于3%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 乔艳红
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。