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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 11:04 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月27日(II)

**证券时报**

--日前,中国证监会公布的首次公开发行(IPO)在审企业情况表显示,浙江莎普爱思药业股份有限公司中止审查,成为预披露新政实施后首家已预披露却中止审查的企业.莎普爱思董秘办人员称,主要是"由于需要补充反馈材料、补充年报,短期内无法完成,所以申请了中止审查."

--世联地产称,上周深圳新房市场成交量延续了之前小幅下降的势头,成交量继续回落.但由于近期深圳新增预售项目较多,在价格持续下探的刺激下,新房成交量有望再次回升;二手房成交量持续上涨,价格仍处于下降通道,一二手房房价倒挂现象逐步改善,深圳房地产将恢复以二手房为主体的成交结构.

**东方早报**

--湖北知音传媒股份有限公司现身最新的首次公开发行(IPO)审核名单,目前处于初审程序中,保荐人为长江证券.知音传媒或有望成为首家登陆A股的期刊传媒公司.

**国际商报**

--商务部副部长钟山近日出席论坛时称,中国需加快转变外贸发展方式,着力提高出口商品竞争力、企业国际竞争力、行业中介组织协调能力和政府参与国际贸易规则制定能力.

--专家统计,2012年越南橡胶市场将维持较缓发展速度,中国将成为越南最大橡胶进口国.

**中国经济时报**

--中国纺织工业协会新闻发言人孙淮滨近日表示,今年上半年中国纺织业形势严峻,将面临五大风险:欧债危机对国际市场需求产生明显负面影响;纺织行业将继续呈现以内销市场为主走势;国内外棉价差继续拉大;企业用工成本增加明显;中小企业融资不畅,订单不稳定.

--北京师范大学金融研究中心教授钟伟称,今年通胀下行速度未必像市场预期的乐观,6月和7月的CPI增速或不低于3%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/赵红梅; 审校 乔艳红

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