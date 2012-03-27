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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 11:04 BJT

〔日本个股〕日立计划到2015/16财年将年度运营成本削减5%

路透东京3月27日电---日本日立制作所(6501.T)周二表示,计划到2015年4月开始的财年,将年度运营成本削减5%,因该公司寻求提高营业利润率以与海外竞争对手相匹.

一份公司声明显示,基于当前约9兆(万亿)日圆的年度成本,这相当于日立每年需削减约4,500亿日圆(54亿美元).

这笔节省下来的费用,将帮助日立增加对成长中的基础设施部门的投资.该部门包括铁路系统和城市规划.与此同时,日立在对旗下繁多的业务进行全面调整的过程中,裁掉效益不佳的业务.

日立预计3月31日结束的财年中,营收为9.5兆日圆,营业利润为4,000亿日圆.汤森路透数据显示,其营业利润率预计约为4%,远低于美国同业对手通用电气(GE.N)的14%.(完)

--编译 洪曦;审校 丁琦

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