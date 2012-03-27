版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 10:43 BJT

〔日本债市〕公债下跌,因对美联储和欧元区政策预期提振股市

路透东京3月27日电---日本政府公债价格周二微跌,因预期美国长久实行宽松货币政策,且寄望有强化欧元区救助基金的举措出台.

指标6月10年期公债期货2JGBv1跌0.07点报141.74,脱离周一所及近两周高位141.81.20年期公债收益率(殖利率)JP20YTN=JBTC涨1个基点报1.775%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐