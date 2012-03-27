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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 10:53 BJT

〔中国新债〕重庆国有文化资产管理公司周日将发行4亿元短融,期限一年

路透上海3月27日电---中国重庆市国有文化资产经营管理有限责任公司周二公告称,将于周
日(4月1日)簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
  重庆国有文化  6        4        12    4/1簿记建档   国开行       AA+        4/5       4/6
  资产管理公司                                                           
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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