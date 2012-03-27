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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 10:56 BJT

〔中国新债〕大连装备制造周五将发行10亿元短融,期限一年

路透上海3月27日电---中国大连装备制造投资有限公司周二公告称,将于周五(30日)发行
10亿元人民币短期融资券,期限为一年.

  具体条款如下:

  发行人     注册金额 拟发规模   期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 大连装备制造   30       10       12    3/30簿记建档  兴业银行     AA+       3/31       4/1               
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 丁淑琴

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