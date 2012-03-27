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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 11:14 BJT

《外汇动态》美元/马币下跌,但银行间投机客回补空仓提供支撑

0256GMT--交易员称,美元兑马币(林吉特)下跌,但在欧元和澳元未能延续涨势的情况下,银行间投机客回补空头部位.

美元兑马币下跌0.3%至3.0690,此前曾跌至3.0590.

"市场需要更多证据,才能相信欧元将进一步上涨,"一家马来西亚银行驻吉隆坡的交易员表示.

"如果欧元上测1.3400,美元兑马币就将跌破3.0600,"他补充道.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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