《中国经济焦点》工业企业利润未来料续降,政策放松呼声再起

* 中国1-2月工业企业利润同比现近两年半首降

* 政府调整经济结构决心不变,未来料续降

* 同期国企利润下降近两成,私企则增逾两成

* 汽车、家电等之前拉动经济增长的行业利润趋降

* 宏观政策放松呼声再起

作者 李文科/宿泱韫

路透北京3月27日电---持续进行的宏观调控和经济结构调整致今年1-2月中国工业企业利润同比出现近两年半来首降.在政府主动调低经济增速目标以及坚持经济转型的大背景下,料未来该趋势将延续.

分析人士指出,相比2009年金融危机时期,当前工业企业利润降幅尚属温和,彰显中国经济软着陆特征明显并正逐步触底企稳.而国企利润下降缘于受国家产业结构调整、收缩投资的影响更大,私营企业则仍活力四射,显示中国经济结构调整显效.

"我认为这(利润负增长)还是调控所导致的,...从结构上看,国企下滑得更快,这是国家收缩投资带来的结果."华融证券宏观分析师肖波称,从投资数据看,中央投资明显在负增长区间,国有企业效益大幅下滑与国家调整产业结构有关,民企等更有能力抵御调控收缩.

中国已将今年经济增速目标多年来首次调降至7.5%.总理温家宝公开强调,其主要目的就是要真正使经济增长转移到依靠科技进步和提高劳动者素质上来,真正实现高质量的增长,真正有利于经济结构调整和发展方式的转变.

数据显示,中国1-2月全国规模以上工业企业利润同比下降5.2%,为2009年9月以来首次下降.在41个工业大类行业中,23个行业利润同比增长,1个行业持平,14个行业下降.[ID:nSB1455708]

其中,汽车制造业、化学原料和化学制品制造业以及黑色金属冶炼和压延加工业利润下滑明显.石油加工、炼焦和核燃料加工业由同期盈利转为亏损,石油和天然气开采业、农副食品加工业以及电力、热力生产和供应业利润表现出色,

分析人士对此认为,此前拉动经济增长的主要行业如汽车、家电、工程机械等料今年表现将趋弱.在整体经济增速处于下滑态势时,相关企业的盈利亦将面临回落.

"如果你GDP的增长是在一个下降台阶的话,那上市公司的盈利增速通常下降很多."瑞银证券财富管理研究部的主管高挺称,国企的利润显示未来公司大概业绩,据此判断一季度季报中非金融上市公司同比将下降10%左右.

此前相关行业上市公司已预警其今年第一季度的利润将会大幅下降.其中汽车制造商比亚迪(002594.SZ)称,受光伏业务拖累,其一季度净利将下滑65-95%;设备制造商--方圆支承(002147.SZ)以及化学制品公司北化股份(002246.SZ)均表示,其一季度业绩将下滑逾90%.

数据并显示,截至上月10日,中国A股有1,534家上市公司披露2011年报业绩预警信息,其中预减、续亏、首亏、略减合计占比为32.4%,上市公司整体业绩向下修正较为明显且占比较高,表明整体业绩增速的回落.

**未来几个月料继续负增长**

业界普遍认为,中国经济增速处于软着陆过程中并可能在一季度触底企稳,但作为相对滞后的经济指标,工业企业利润在未来几个月料继续呈现负增长格局.

交通银行金融研究中心宏观分析师唐建伟称,从去年下半年开始,国内外形势相对严峻,中国企业的需求不是很旺,成本也还在高位,企业经营环境在恶化,利润增速因此出现负增长.

"我们预计一季度是年内经济增速的低点,二季度后可能有所回升,不过,企业的利润增速回升可能要到二季度末或者三季度,利润负增长会持续几个月."他并表示,企业盈利增速会滞后于经济增长周期.

华宝信托宏观分析师聂文则强调,一般而言经济增速下降到9%以下,工业企业利润就会呈现负增长,估计一季度GDP约在8.5%左右.

"国营企业工业企业利润下降明显,因为国有企业在中上游和投资类企业较多,GDP增速下降投资相关的企业利润会受影响更明显."他称.

相关数据显示,在规模以上工业企业中,1-2月,国有及国有控股企业实现利润1,791亿元,同比下降19.7%;私营企业则实现利润2,002亿元,同比增长24.4%.

**政策放松呼声再起**

面对两年半来企业利润首降,部分业内人士表示,数据反映出调控紧缩导致的企业效益下滑或接近需要放松政策的时间点.

"去年工业企业利润增长25%之后,今年前两月利润下降5.2%,这表明促使中国政府进一步放松宏观政策和提振内需的压力正在积聚."野村证券首席经济学家张智威称.

肖波亦提到,货币政策应逐步放松,目前可从下调存款准备金率着手."从CPI来看,央行做出降息还是要推后一点,但降准的可能性还是比较大的."他称.

中国央行上月24日年内首度下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以缓和流动性紧张局面和经济下行压力.

但对于再度调低存款准备金的预期,野村证券则认为,该手段仅有助增加贷款供给,无益于解决需求疲软的问题.(完)