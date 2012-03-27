主要国家经济指标预测--3月28日****

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透3月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0030 澳洲央行金融稳定评估报告 3月
-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.3% +0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.9%
(较上年同期) +2.3% +2.5%
0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.2%
0800 意大利企业信心指数 3月 91.5 91.5
0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 2月 -- +2.0%
M3货供额(较上年同期) +2.4% +2.5%
民间贷款(较上年同期) +1.2% +1.1%
0830 英国经常账收支(亿英镑) 第四季 赤字85 赤字152.3
0830 英国GDP(较前季) 第四季终值 -0.2% -0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
1100 美国抵押贷款指数 3月23日当周 -- 681.9
再融资指数 -- 3,603.5
1230 美国耐久财(耐用品)订单 2月 +3.0% -3.7%
扣除运输的耐久财订单 +1.7% -3.0%
扣除国防的耐久财订单 +1.8% -4.3%
扣除飞机的非国防资本财订单 +2.0% -3.9%
2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 盈余18.1
2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +1.3% +1.9%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -7,215
外资投资日本股市(亿日圆) -- +2,875
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0600 瑞士UBS消费指标 2月 0.87 --
0600 德国GfK消费者信心指数 4月 5.9 6.1
0600 德国进口物价(较前月) 2月 +1.0% +0.9%
(较上年同期) +3.5% +3.4%
0645 法国消费者信心指数 3月 87 82
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 0 负6
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月24日当周 -0.5% --
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月24日当周 +3.8% --
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 1月 -3.8% -3.8%
经季节调整房价指数(较前月) 持平 -0.2%
未经季节调整房价指数(较前月) -0.8% -0.6%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 3月 70.2 70.3
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 2 --
1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 3月 16.5 --
2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 4月 84 --(完)
--整理 隋芬/许娜;审校 郑茵
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。