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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 07:16 BJT

****主要国家经济指标预测--3月28日****

路透3月28日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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0030 澳洲央行金融稳定评估报告 3月

-- 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.3% +0.7%

(较上年同期) +2.2% +2.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.4% +0.9%

(较上年同期) +2.3% +2.5%

0530 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季修正值 -- +0.2%

0800 意大利企业信心指数 3月 91.5 91.5

0800 欧元区M3货供额三个月移动平均(较上年同期) 2月 -- +2.0%

M3货供额(较上年同期) +2.4% +2.5%

民间贷款(较上年同期) +1.2% +1.1%

0830 英国经常账收支(亿英镑) 第四季 赤字85 赤字152.3

0830 英国GDP(较前季) 第四季终值 -0.2% -0.2%

(较上年同期) +0.7% +0.7%

1100 美国抵押贷款指数 3月23日当周 -- 681.9

再融资指数 -- 3,603.5

1230 美国耐久财(耐用品)订单 2月 +3.0% -3.7%

扣除运输的耐久财订单 +1.7% -3.0%

扣除国防的耐久财订单 +1.8% -4.3%

扣除飞机的非国防资本财订单 +2.0% -3.9%

2300 韩国经常帐(亿美元) 2月 -- 盈余18.1

2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +1.3% +1.9%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- -7,215

外资投资日本股市(亿日圆) -- +2,875

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0600 瑞士UBS消费指标 2月 0.87 --

0600 德国GfK消费者信心指数 4月 5.9 6.1

0600 德国进口物价(较前月) 2月 +1.0% +0.9%

　　　　　 　(较上年同期) +3.5% +3.4%

0645 法国消费者信心指数 3月 87 82

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值　　　　　 3月 0 负6

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月24日当周 -0.5% --

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月24日当周 +3.8% --

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 1月 -3.8% -3.8%

经季节调整房价指数(较前月) 持平 -0.2%

未经季节调整房价指数(较前月) -0.8% -0.6%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 3月 70.2 70.3

1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 3月 2 --

1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业活动指数 3月 16.5 --

2100 韩国央行制造业景气判断指标(BSI) 4月 84 --(完)

--整理 隋芬/许娜;审校 郑茵

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