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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 11:20 BJT

〔中国新债〕联合水泥集团周五将发行10亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月27日电---中国联合水泥集团有限公司周二公告称,将于周五(30日)在银行间债市簿记建档
发行10亿元人民币短期融资券,期限一年.

  该期为联合水泥集团本年度第二次发行,此前曾于2月份发行10亿元短融,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 联合水泥       20       10      12  3/30簿记建档    农业银行     AA+       3/31       4/1                                      
 集团                                                浦发银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校

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