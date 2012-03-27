〔专家观点〕中国影子银行不会导致系统性金融风险,但应完善业务监管

(本文由最新出版的中国《国际经济评论》杂志提供,选自"中国的影子银行会成为另一个次债?"一文,作者黄益平系北京大学中国宏观经济研究中心教授;常健和杨灵修分别系巴克莱资本中国经济学家和经济分析员)

最近几年中国的影子银行或信托融资业务快速发展，反映了利率市场化的实际表现，不过这些业务的潜在风险也引发了对中国经济增长硬着陆的担忧。向公众销售理财产品的信托融资和由金融机构作为中介的委托贷款两种融资方式具有较大的潜在风险。尽管中国的影子银行也还不会导致系统性金融风险，但完善影子银行业务的监管已经成为一项紧迫的任务。

信托贷款，或“影子银行”，及其相关的去杠杆化风险最近主导着对中国经济的担忧。尽管经历了全国范围的六轮整合，影子银行在最近几年还是成倍增长，在绝对规模和相对重要性上达到它从来没有实现的地位。这可能意味着，对金融抑制政策的改革确已成为一项迫在眉睫的任务。

中国的信托融资和美国的次级债之间既相似又有差异。这两种金融产品的投资者都被潜在的高回报率/高风险的投资机会吸引。然而，投资者都对相关标的资产的实际情况认识有限。

由于各种不确定因素的影响，因此很难预测影子银行业务究竟会如何发展。但根据目前的进展，政策可能转变。在短期内，监管机构可能会引入更多的监管/法规对参与信托融资的企业和公司类型加以限制；更根本的政策方法是构建出一个清晰的监管框架来管理这项特定的业务；更深层次金融体系的转型，包括利率市场化，也是很有必要的。

一些信托计划在未来几年很可能会违约。在信托融资涉及的三个主要行业中，最容易出现违约的是房地产领域。一些中央政府官员也表示一些房地产开发商倒闭是正常的。如果是这样的话，我们可能会看到许多房地产相关的信托公司面临困境。当然，如果楼价下跌出现系统性风险的迹象，政府可能会迅速调整放松政策。

最坏的情况是，在未来的一年里很有可能会发生赎回潮。这也意味着，在短期内，信托贷款金额可能会下降，而更多的钱可能会以存款的形式流回银行体系。

在目前这个阶段，我们认为这种发展不太可能会导致系统性的经济和金融风险。商业银行对信托和委托贷款的直接风险敞口有限。银行对信托贷款的直接参与比较低, 而“银信合作产品”已经受到严格的监管，因为个人一般很少会借钱去投资理财产品。

但在住房价格下降和经济增长放缓的背景下，影子银行本身所内在的风险确实很高。一些项目的违约可能会导致广泛的赎回。投资者，包括个人和企业，将有可能遭受重大财务损失。金融机构的风险也随之上升，而这会间接导致信托融资条件的恶化。

然而，在短期内，这些并不代表系统性金融风险。因为在中国我们可能不会看到由资产价格下跌引发的资产负债表恶化和资产被迫抛售的恶性循环。与此相反，社会和政治紧张局势可能是一个更大的担忧。当然，如果信托融资持续恶化，尤其是如果它是伴随着经济硬着陆和住房价格的深度调整，则金融风险必然会转向系统性。(完)