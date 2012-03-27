版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 11:39 BJT

〔日本股市〕日经早盘触及八个半月高点,受贝南克言论提振

路透东京3月27日电---日股日经指数周二早盘攀升1.8%,触及八个多月高位,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克释出央行或延续支持性政策的信号,激励投资者重返风险资产.

绩优股从近期修正走势中反弹,本田汽车(7267.T)升2.9%,佳能(7751.T)跳涨2.7%,投行野村控股(8604.T)劲扬3%。

日经指数.N225早盘升175.19点至10,193.43,此前一度高见10,203.97,为7月初以来最高.东证股价指数.TOPX亦升1.8%报866.76点.(完)

--编译 石冠兰; 审校 白云

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐