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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 11:41 BJT

〔中国货币市场〕回购利率大部震荡回落,央行正回购不改资金宽松态势

路透上海3月27日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二大部震荡回落,但七天期品种小幅走升.央行公开市场正回购并未改变当前流动性宽松的态势,特别是隔夜资金供给充足,压制回购利率继续走低.

但交易员也表示,季末因素还在继续发酵,银行对七天期以上品种资金拆借依然谨慎,供给偏弱造成七天期回购利率小幅上涨,不过预计其续升空间有限.

"资金很多,我们也在出隔夜的(资金)."华东一银行交易员表示,"不少银行在为季末借钱,主要是七天期的品种,价格涨了一点."

他并表示,季末因素还在发酵,不过其作用正在减弱,预计随着银行资金需求的逐渐满足,七天期回购利率也有望止住升势.

中国人民银行周二公告称,上午在公开市场进行的700亿元人民币28天正回购操作,中标利率持平于2.80%.[CN/MMTCN]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:25 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5536 2.6876 -13.40 3,211.95

七天CN7DRP=CFXS 3.3038 3.2994 +0.44 389.41

14天CN14DRP=CFXS 3.9551 4.0000 -4.49 218.42

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5623 2.6894 -12.71 1,177.30

七天CHICNY7D=CFXS 3.3424 3.3412 +0.12 138.10

==============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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