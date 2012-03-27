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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 12:11 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:普升,无视隔夜市场贝南克行情

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IFR悉尼3月27日电---亚洲再次显现出不把多头论调放在眼里,无视美联储主席贝南克引发的隔夜走势,美元兑日圆以外亚洲货币由盘初开低水准上升.

过去12个月中,亚洲时段一直很有远见,忽略隔夜的偏多走势,今天表现可能也会证明是今晚走势的先兆.

贝南克言论带动下的走势看似确实有些过度,出现获利了结也不足为奇.

美元兑日圆以外亚洲货币仍受到月底/季底资金流动的影响,进口商积极回补.(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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