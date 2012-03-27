〔中国公开市场〕正回购操作放量无碍宽松资金面,一年央票暂难重启(更新版)

(新增央行公告和交易员评论)

* 28天期正回购操作放量至700亿元,利率持平

* 但无碍相对宽松的资金面

* 央行目的仍是平滑到期,一年央票暂难重启

路透上海3月27日电---中国人民银行公开市场周二进行了700亿元人民币28天期正回购操作.业内人士指出,尽管操作放量,但这无碍银行间市场流动性维持相对宽松的局面.预计央行近期仍将保持公开市场短期品种的滚动操作,以适当调节市场资金.

他们表示,本周公开市场一级交易商没有申报三个月和一年期央票需求,基于市场供需和发行利率的政策信号意义,料一年央票近期仍难重启,三个月期可能性相对更大.

华东一银行分析师说,"这周到期比较多,所以央行也顺势加了点量,短期内央行还会以滚动操作的手法,平滑到期."

她表示,央票重启时机未到,目前一二级市场利差倒挂大,一年期的可以达到10个基点(bp),所以是从流动性管理还是政策信号的释放来看,都不是好时机.

据央行公告,公开市场今日进行的700亿元人民币28天期正回购操作,中标利率持平于2.80%,上周操作规模为500亿元.

银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS涨跌互现,其中,隔夜品种加权平均利率周二报2.5534%,较前日下跌逾10个bp,七天期品种则持稳.

今年以来,央行公开市场例行的一年和三个月央票一直停发.从一级交易商上报需求情况来看,三个月央票虽然会时有现身需求名单,但最后都未能发行.

上周央行继续借助正回购实现净回笼190亿元人民币.其中,91天期正回购中标利率在前周意外下行2个基点(bp)后,上周止跌企稳;而28天期品种利率则连续持稳.

央行公开市场上次发行一年期央票是在2011年12月27日,发行量40亿元,参考收益率3.4875%;三个月期央票则在2011年12月22日,发行量10亿元,参考收益率3.1618%.

银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,一年期品种最新收益率报在3.3551%,三个月期品种报在3.2440%.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,而91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) 待定

正回购 (周二) 700

(周四) 待定

央票到期 990

正回购到期 100

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