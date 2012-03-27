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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 11:51 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率小幅反弹,资金面未现紧张但机构心态谨慎

路透上海3月27日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅回升.虽然资金面尚未出现实质性紧张,但在跨季因素影响下机构心态谨慎,市场买气减弱,加上近期收益率累积跌幅较多,机构对债市步入震荡整理并不感意外.

"市场波动吧,来来回回,没看到什么(影响市场的)消息,"上海一银行交易员指出,早盘各期限券种收益率均出现一定幅度的走升,但消息面和资金面都尚属稳定,市场处于整固期.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二大部分震荡回落,但七天期品种小幅走升.央行公开市场正回购并未改变当前流动性宽松的态势,特别是隔夜资金供给充足,压制回购利率继续走低.[CN/CN]

剩余期限9.9年的国债120004最新成交对应收益率CN120004=CFXS为3.55%,上日成交区间多位于3.52%-3.53%.(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

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