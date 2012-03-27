〔中国债市动态〕现券收益率小幅反弹,资金面未现紧张但机构心态谨慎

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海3月27日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率小幅回升.虽然资金面尚未出现实质性紧张,但在跨季因素影响下机构心态谨慎,市场买气减弱,加上近期收益率累积跌幅较多,机构对债市步入震荡整理并不感意外.
"市场波动吧,来来回回,没看到什么(影响市场的)消息,"上海一银行交易员指出,早盘各期限券种收益率均出现一定幅度的走升,但消息面和资金面都尚属稳定,市场处于整固期.
中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二大部分震荡回落,但七天期品种小幅走升.央行公开市场正回购并未改变当前流动性宽松的态势,特别是隔夜资金供给充足,压制回购利率继续走低.[CN/CN]
剩余期限9.9年的国债120004最新成交对应收益率CN120004=CFXS为3.55%,上日成交区间多位于3.52%-3.53%.(完)
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。