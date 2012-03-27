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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 16:52 BJT

〔中国债市〕现券收益率小涨,中低评级信用债发行加速关注后市表现

路透上海3月27日电---中国银行间债市周二现券收益率小涨.得益于本周逾千亿的到期规模,央行公开市场正回购放量并未对资金面造成冲击.不过,临近月底,现券买盘依然谨慎.此外,前期表现火爆的中低评级信用债发行频率加快,后市走向备受关注.

"比昨天收益(率)还是上去点,但是没有太大幅度."上海一券商交易员表示.

近期中低评级信用债发行有加速的迹象,上述交易员指出,由于供给增加,季度末资金隐忧犹存,前期累计过多跌幅的中低评级债收益率存在向上修正的压力.同时,投资者对信用风险事件的担忧情绪亦在升温.

不过,华北一券商分析师认为,市场对该品种债券的承载能力仍然较强.交易商协会最新估值显示,AA、AA-级别的个别券种收益率确有上行,但幅度仍低于高评级债券.预计供给量增大,暂不会产生很大冲击.

"难得市场不错,得抓紧干活争取赶紧(把中低评级债券)发出来."他称.

银行间市场交易商协会最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周多数信用债收益率估值上涨,仅目前最低评级的AA-短端有所下行.[ID:nSB1454290]

今年以来,受资金回暖及市场风险偏好回升带动,信用债成为债市最受青睐的投资品种.展望二季度,中低评级信用债或继续显现"淘金"机会;不过信用违约事件和通胀水平的超预期反弹,料将对市场形成扰动.[ID:nSB1456036]

中国人民银行公开市场周二进行了700亿元人民币28天期正回购操作.业内人士指出,尽管操作放量,但这无碍银行间市场流动性维持相对宽松的局面.预计央行近期仍将保持公开市场短期品种的滚动操作,以适当调节市场资金.[CN/MMTCN]

剩余期限约6.55年的国债110021券最新成交对应收益率CN110021=CFXS为3.4204%,上日尾盘为3.4050%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.5518 3.3070

上日 2.6876 3.2994

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4101/3.3491

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8810/2.8345

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5900/3.5270(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 冉莹; 审校 曾祥进

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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>

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