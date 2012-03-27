〔中国债市〕现券收益率小涨,中低评级信用债发行加速关注后市表现

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透上海3月27日电---中国银行间债市周二现券收益率小涨.得益于本周逾千亿的到期规模,央行公开市场正回购放量并未对资金面造成冲击.不过,临近月底,现券买盘依然谨慎.此外,前期表现火爆的中低评级信用债发行频率加快,后市走向备受关注.
"比昨天收益(率)还是上去点,但是没有太大幅度."上海一券商交易员表示.
近期中低评级信用债发行有加速的迹象,上述交易员指出,由于供给增加,季度末资金隐忧犹存,前期累计过多跌幅的中低评级债收益率存在向上修正的压力.同时,投资者对信用风险事件的担忧情绪亦在升温.
不过,华北一券商分析师认为,市场对该品种债券的承载能力仍然较强.交易商协会最新估值显示,AA、AA-级别的个别券种收益率确有上行,但幅度仍低于高评级债券.预计供给量增大,暂不会产生很大冲击.
"难得市场不错,得抓紧干活争取赶紧(把中低评级债券)发出来."他称.
银行间市场交易商协会最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周多数信用债收益率估值上涨,仅目前最低评级的AA-短端有所下行.[ID:nSB1454290]
今年以来,受资金回暖及市场风险偏好回升带动,信用债成为债市最受青睐的投资品种.展望二季度,中低评级信用债或继续显现"淘金"机会;不过信用违约事件和通胀水平的超预期反弹,料将对市场形成扰动.[ID:nSB1456036]
中国人民银行公开市场周二进行了700亿元人民币28天期正回购操作.业内人士指出,尽管操作放量,但这无碍银行间市场流动性维持相对宽松的局面.预计央行近期仍将保持公开市场短期品种的滚动操作,以适当调节市场资金.[CN/MMTCN]
剩余期限约6.55年的国债110021券最新成交对应收益率CN110021=CFXS为3.4204%,上日尾盘为3.4050%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.5518 3.3070
上日 2.6876 3.2994
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.4101/3.3491
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8810/2.8345
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5900/3.5270(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
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金融债参考率报价 <0#CNSOVFIX=R>
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。