《阳歌专栏》华为、中兴料将在西方市场遭遇更多挫折

(本文由路透中文网编译提供)

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(www.youngchinabiz.com)，微博请见(weibo.com/youngchinabiz)。

**华为、中兴料将在西方市场遭遇更多挫折**

中国出口领域的超级明星华为和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)进军全球市场依然障碍重重，前者近期在澳大利亚遭遇重大挫折，后者也因在伊朗市场的业务遭到抨击。

这些情况表明这两家公司面临的是一场攻坚战，因在许多西方领导人眼中，这两家电信设备巨头与政府间谍无异。

华为在澳大利亚连连受挫，澳大利亚政府近期以安全顾虑为由，禁止华为对该国380亿美元的高速宽带网络项目进行投标。

华为披露了此事，澳大利亚高级官员被问及此事时，坦言是出于安全担忧，因这一新的全国宽带网络项目，到2020年料将该国逾90%的家庭和办公室通过光纤连接在一起。

澳大利亚首席检察长罗克松(Nicola Roxon)称，这项决定符合澳大利亚的国家安全政策。在一次与此不相关的活动上，该国总理吉拉德被问及此事时也表示这是一项“审慎的”决定。

五个月前，华为还曾被禁止参加美国一项升级紧急电信网络项目的投标，此事原因虽然不详，但明显可以看出安全担忧也是一个主要原因。

如果让我给华为提出建议，我会告诉该公司在像澳大利亚和美国这样敏感的西方市场，最好是远离此类政府支持的网络建设项目，因保守派政客肯定会将此事政治化，使那些思想开放、原本愿意向华为和中兴授予一些合同的领导人退缩。

相反，我会建议他们重点竞标民间电信公司的网络建设项目，因这些项目敏感度相对较低，更商业化，受到的政府控制也比较少。

当然，即使是民间领域的投标也很难，一年前中兴申请帮助美国运营商Sprint建设新一代4G无线网络被驳回的教训还历历在目。

中兴还遭遇另一起类似事件。自西方媒体报导称，中兴向伊朗出售一套强大的监控系统后，该公司便成为口诛笔伐的对象。美国和欧洲怀疑伊朗核能项目实为发展核武器，因而对该国实施大量制裁。

华为去年也曾遭遇类似抨击，促使其表示将削减在伊朗的活动，现在中兴也就这一最新报导给出了类似答复。

两家公司都需要认真考虑聘用更多的公关和战略专家，以避免类似问题的出现，相关顾问可能会建议他们避开美国和澳大利亚的网络建设项目投标，并暂停他们在伊朗的活动，在被迫防守前先就自身计划发表声明。

华为通过在美国、澳大利亚和英国等市场聘用人脉广泛的前政府官员和企业高管为其代言，已沿这一方向作出行动。澳大利亚前外交部长唐纳(Alexander Downer)目前是华为澳大利亚子公司董事会成员。他在华为的最新投标被拒后挺身而出，称澳大利亚的安全顾虑“很可笑”。

持续的和更成熟的公关，或许最终会在长期内对两家公司起帮助作用，但同时，至少在未来一两年，华为和中兴在尝试向美国、澳大利亚甚至欧洲出售其电信设备时，还会反复遭遇类似的被拒窘境。

一句话：华为和中兴遭遇的最新挫折反映出，很多西方市场对这两家公司高度怀疑，这种不信任感很可能会在未来两年阻碍其参与重大的新交易。

**投资者对亚信创联并购案减失耐心**

赴美上市中国公司今天曝出几则有意思的消息。上月，中国一家投资方意外竞购电信软件制造商亚信创联（AsiaInfo-Linkage）ASIA.O，而眼下亚信创联正在寻找更多收购方，投资者却对此并不太感兴趣。其它值得关注的消息包括，已申请在纽约首次公开募股（IPO）的神舟租车披露的财务状况欠佳，京东商城制定全球扩张计划，寄望有朝一日在纽约上市，筹集超过10亿美元资金。

首先看亚信创联，该公司周一发布声明称，2月收到中信集团旗下投资公司的收购要约后，目前仍在寻找其他潜在收购方。亚信创联此前宣布获中信收购要约引发股价上涨；媒体报导KKR和德州太平洋集团（TPG）等私募公司表达竞购意愿，亦再度推高亚信创联股价。

但这次的声明却未能引起投资者兴趣。纳斯达克指数周一上涨近2%，亚信创联股价却逆市小幅下滑，这表明，投资者对谈判渐失耐心，希望看到实际数据。中信原收购价从未正式公布，所以无法得知其竞购价，我们所知不过是一些媒体报导称，新竞购或对公司估值10亿美元以上，这也是亚信创联现在的市值水准。如果亚信创联近期不公布竞购具体细节，该公司股价料将承压。

再来看看其它新闻。媒体援引京东商城一名高管的说法称，公司今年将建几家国际网站，让海外买家也能在其网站购物。京东商城近期还宣布大规模招聘计划，证明该公司去年集资10亿美元后，目前资金充足。新的投资方显然向京东商城施压，要求其利用部分集资，演绎一出令人激动的故事，为纽约IPO计划铺路。京东商城或于今明两年赴美上市。但其快速扩张有点令人担忧，因为这时经常遭遇管理和技术方面的问题，最终陷入亏损，而非新的增长。

最后说说神舟租车。神舟租车今年稍早提交纽约上市申请，但此后便归于沉寂。中国媒体近期报导称，神舟租车再次提交上市申请，并在申请文件中披露，由于快速扩张，过去三年一直亏损，需要通过IPO集资还债。这是我们首次看到如此详细的财务披露，公司亏损的事实并不利于其上市。中国今年首个赴美上市的公司唯品会（Vipshop）(VIPS.N)上周首秀破发就是前车之鉴。

一句话：投资者对亚信创联待被收购渐失耐心，除非公布更多潜在买家竞价细节，否则会让公司股价承压。（完）

--编译：侯雪苹/靳怡雯/黎黎 发稿：王凤昌/张家伟

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