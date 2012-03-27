《中国公开市场回购未到期一览表》--3月27日

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额:3,360亿元人民币 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2012/4/3 28 2.80 300 4/10 28 2.80 660 4/17 28 2.80 500 4/24 28 2.80 700 当月累计: 2,160 ----------------------------------------------------- 5/10 91 3.16 200 5/17 91 3.16 100 5/31 91 3.16 200 当月累计: 500 ----------------------------------------------------- 6/7 91 3.16 300 6/14 91 3.14 200 6/21 91 3.14 200 当月累计: 700 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注:1.央行2012年春节长假前公开进行了两次逆回购招标,今后逆回购操作可能成为公开市 场常规操作工具,在表格中新增逆回购未到期统计数据. 是次公开进行的逆操作包括1/17的1,690亿元,期限14天,中标利率5.47%.[ID:nSB1341918]; 和1/19进行的1,830亿元,期限14天,中标利率6.05%.[ID:nSB1346762] 2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完) --整理 周晓峰; 审校 曹巍浩
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。