〔中国汇市〕人民币兑美元早盘略涨,中间价追随欧元强势再创汇改来新高

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
* 人民币兑美元中间价报6.2840元,再创汇改来新高
* 追随海外欧元等非美货币强势
* 购汇客盘亦继续影响现汇走势
路透北京3月27日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘略涨.今日中间价连续第三个交易日创汇改来新高,追随海外欧元等非美货币强势;购汇客盘也有继续影响现汇走势.
"早盘即期汇价波动不大,"上海一外资银行交易员称,"开盘就比中间价高挺多的,大家不愿做空(美元)太多,要防购汇盘.中间价比较低,会有一些客盘买盘."
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2840元,较上日的6.2858元继续上涨,又创下汇改来新高;北京时间12:03,人民币兑美元即期CNY=CFXS报6.3096元,上日收盘价为6.3140元.
上海一大型银行交易员亦表示,近日购汇盘较多,需求方或主要源于石油公司;短期内汇价走势要视中间价而定;而近期中间价持续走强,机构揣测或因管理层为达到季度升幅目标,但人民币今年不会升值太多是没有疑问的.
上述外资行交易员则认为,其视野中近期的购汇盘多为"range trading"(区间操作);而近期中间价的走势,符合决策层扩大人民币双向波动的出发点.
离岸市场早盘人民币小涨.北京时间12:03,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3145/75元,上日尾盘报6.3125元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3410/50,上日尾盘为6.3290元.
东京汇市美元指数周二持于近一个月低点附近,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克暗示,将保留支持性的货币政策,使市场看到进一步出台经济刺激政策的希望.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红
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