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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 12:19 BJT

〔中国货币市场〕回购利率多震荡回落,正回购不改资金宽松态势(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海3月27日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二多震荡回落,但七天期品种小幅走升.央行公开市场正回购并未改变当前流动性宽松的态势,特别是隔夜资金供给充足,压制回购利率继续走低.

但交易员也表示,季末因素还在继续发酵,银行对七天期以上品种资金拆借依然谨慎,供给偏弱造成七天期回购利率小幅上涨,不过预计其续升空间有限.

"资金很多,我们也在出隔夜的(资金)."华东一银行交易员表示,"不少银行在为季末借钱,主要是七天期的品种,价格涨了一点."

他并表示,季末因素还在发酵,不过其作用正在减弱,预计随着银行资金需求的逐渐满足,七天期回购利率也有望止住升势.

中国人民银行公开市场周二进行了700亿元人民币28天期正回购操作.业内人士指出,尽管操作放量,但这无碍银行间市场流动性维持相对宽松的局面.预计央行近期仍将保持公开市场短期品种的滚动操作,以适当调节市场资金. [CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5539 2.6876 -13.37 3,752.32

七天CN7DRP=CFXS 3.3062 3.2994 +0.68 510.95

14天CN14DRP=CFXS 3.9593 4.0000 -4.07 260.47

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5619 2.6894 -12.75 1,286.80

七天CHICNY7D=CFXS 3.3403 3.3412 -0.09 164.00

-------------------------------------------------------------------------------

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5000 1.1550 +134.50 292.97

七天<0#CN7DRPO=SS> 3.6900 3.2600 +43.00 55.97

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.5000 +50.00 21.23

-------------------------------------------------------------------------------

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5800 2.6969 -11.69

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2100 3.3000 -9.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9600 4.0200 -6.00

-------------------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.5483 2.6842 -13.59

七天SHICNYSWD= 3.2442 3.2983 -5.41

三个月SHICNY3MD= 4.9474 4.9446 +0.28

===============================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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