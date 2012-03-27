〔中国货币市场〕回购利率多震荡回落,正回购不改资金宽松态势(更新版)

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海3月27日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二多震荡回落,但七天期品种小幅走升.央行公开市场正回购并未改变当前流动性宽松的态势,特别是隔夜资金供给充足,压制回购利率继续走低.
但交易员也表示,季末因素还在继续发酵,银行对七天期以上品种资金拆借依然谨慎,供给偏弱造成七天期回购利率小幅上涨,不过预计其续升空间有限.
"资金很多,我们也在出隔夜的(资金)."华东一银行交易员表示,"不少银行在为季末借钱,主要是七天期的品种,价格涨了一点."
他并表示,季末因素还在发酵,不过其作用正在减弱,预计随着银行资金需求的逐渐满足,七天期回购利率也有望止住升势.
中国人民银行公开市场周二进行了700亿元人民币28天期正回购操作.业内人士指出,尽管操作放量,但这无碍银行间市场流动性维持相对宽松的局面.预计央行近期仍将保持公开市场短期品种的滚动操作,以适当调节市场资金. [CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:07 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5539 2.6876 -13.37 3,752.32
七天CN7DRP=CFXS 3.3062 3.2994 +0.68 510.95
14天CN14DRP=CFXS 3.9593 4.0000 -4.07 260.47
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.5619 2.6894 -12.75 1,286.80
七天CHICNY7D=CFXS 3.3403 3.3412 -0.09 164.00
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上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5000 1.1550 +134.50 292.97
七天<0#CN7DRPO=SS> 3.6900 3.2600 +43.00 55.97
14天<0#CN14DRPO=SS> 3.0000 2.5000 +50.00 21.23
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.5800 2.6969 -11.69
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2100 3.3000 -9.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.9600 4.0200 -6.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.5483 2.6842 -13.59
七天SHICNYSWD= 3.2442 3.2983 -5.41
三个月SHICNY3MD= 4.9474 4.9446 +0.28
===============================================================================(完)
--发稿 曲伟治; 审校 张喜良
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路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。