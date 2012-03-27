〔路透基点〕深圳东阳光集团仍在筹组41.5亿元贷款银团--RLPC

路透香港3月27日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,深圳东阳光集团41.5亿元人民币两部分联合贷款仍处于筹组阶段,委托主办行是中国银行深圳分行.

如此前报导(2011年12月13日),委托主办行中国银行深圳分行及共同主办行中国建设银行三峡分行将提供等额的贷款资金.但一位消息人士称,该贷款允许其他银行加盟.本期贷款包括11.1亿元人民币一年期循环贷款和30.4亿元人民币七年期定期贷款.

消息人士并称,贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,所有资金成本比央行基准利率高5%.

该集团的子公司东阳光药业集团担任本期贷款的借款人.

如前所述,该借款人已于去年12月7日与两家主办行签署贷款框架协议.

贷款资金将用于东阳光药业集团的研究开发.

东阳光集团在湖北省宜都市收购一家公司,并发展成为目前的东阳光药业集团.该母公司的业务范围还包括制铝、能源和旅游业.(完)