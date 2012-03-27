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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 13:29 BJT

〔澳新汇市〕澳元与新西兰元持稳,市场继续关注美联储言论

路透悉尼/惠灵顿3月27日电---澳元与新西兰元周二守住兑美元和日圆录得的多数涨幅,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克立场温和的讲话提振了风险资产.

澳元兑美元AUD=D4在1.0519美元盘整,进一步脱离上周尾段触及的两个月低点1.0336.澳元周一纽约尾盘报1.0524.当前阻力位在55日移动均线切入位1.0600,第一道支撑位在1.0500.

"欧洲市场很可能会对美联储的讲话做出反应,这应能提振欧元和澳元走高,"澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso表示.

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