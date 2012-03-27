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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 13:33 BJT

〔澳洲股市〕受零售类股提振收高,但获利预警打压Stockland下挫

路透墨尔本3月27日电---澳洲股市周二收高0.9%,创两周来最大单日涨幅,受零售类股提振,因有关美国货币政策或将保持宽松更长时间的言论,引发澳洲国内再度减息的希望.

房地产投资信托Stockland Group (SGP.AX)发布获利预警,原因在住宅销售放缓,打压其股价下挫4.5%.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX200指数攀升38.5点,收报4,301.3点.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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