〔中股业绩〕上港集团2011年实现净利47.2亿元,同比下降12.79%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透上海3月28日电---中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周三公布,2011年实现净利润47.24亿元人民币,同比下降12.79%,因公司非经常性损益比上年同期减少8.46亿元.
公司发布年报显示,2011年上港集团实现营业收入217.79亿元,同比增长13.99%,基本每股收益0.213元.
年报并称,上港集团2011年的货物吞吐量达4.84亿吨,较上年增长13.1%;同年完成集装箱吞吐量3,173.9万标准箱(ETU),同比增长9.2%.货物吞吐量和集装箱吞吐量继续保持全球第一.
上港集团周二收报2.94元,近一个月累计跌幅3.92%.(完)
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--发稿 杨希; 审校 边竞
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。