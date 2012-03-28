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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 09:39 BJT

〔中股业绩〕上港集团2011年实现净利47.2亿元,同比下降12.79%

路透上海3月28日电---中国最大的港口企业--上海国际港务(集团)股份有限公司(600018.SS)周三公布,2011年实现净利润47.24亿元人民币,同比下降12.79%,因公司非经常性损益比上年同期减少8.46亿元.

公司发布年报显示,2011年上港集团实现营业收入217.79亿元,同比增长13.99%,基本每股收益0.213元.

年报并称,上港集团2011年的货物吞吐量达4.84亿吨,较上年增长13.1%;同年完成集装箱吞吐量3,173.9万标准箱(ETU),同比增长9.2%.货物吞吐量和集装箱吞吐量继续保持全球第一.

上港集团周二收报2.94元,近一个月累计跌幅3.92%.(完)

参看相关细节,可点选上海证券交易所网站(here )

--发稿 杨希; 审校 边竞

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