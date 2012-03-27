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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 13:44 BJT

〔中国新债〕武汉钢铁集团周日将发行20亿元短期融资券,期限一年

路透上海3月27日电---中国武汉钢铁集团公司周二公告称,将于周日(4月1日)簿记建档发行
20亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

   发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)    (月)                                     (缴款日)
  =============================================================================================
  武汉钢铁集团  65       20       12   4/1簿记建档   国开行      AAA        4/5         4/6                                                  
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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