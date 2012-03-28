《情景推测》大限临近,山东海龙短融会否成中国债市首个违约案例?

* 11海龙CP01即将于4月15日到期

* 市场聚焦会否成中国债市首个违约案例

* 若违约,将打破政府隐性兜底的传统观念

* 如顺利兑付,则会推动高收益品种继续上涨

* 风险意识不断增强,有助债市长远发展

作者 周晓峰

路透上海3月28日电---即将到来的4月,会否出现中国债券市场上首个违约案例?随着山东海龙(000677.SZ)短期融资券"11海龙CP01"到期日的迫近,这个问题越发成为市场关注的焦点,尤其是在监管层正力推高收益率债的当下.

有越来越多的迹象显示,即将于4月15日到期的11海龙CP01CN1181180=CFXS已经走到了违约边缘.业内人士指出,尽管其规模不大,但若真的违约,将会打破市场对政府或银行隐性兜底的传统观念,对信用风险偏好可能产生负面冲击.

不过事物的发展总带有两面性.如果海龙短融的善后处理得当,也将给今后类似个案树立标杆,并成为中国加快建设国内债券违约处理机制的契机,为即将推出的高收益债市场进一步完善制度基础.从中国债市长远发展角度看,这或许也是需付出的必要代价.

"市场多数人倾向它应该违约,但实际上还存在一些变数.从市场健康发展的角度来讲,应该是有这种风险事件的发生才好,"上海耀之资产管理中心王小坚表示.

他认为,如果没有风险事件的发生,投资人对信用风险的认识和投资能力就不能得到市场化的锻炼,后面包括信用风险缓释工具,"垃圾债"市场等一系列创新都无法顺利展开,将阻碍中国债券市场的健康全面发展.

不过也有交易员担心,违约的发生可能导致当地政府和企业信誉蒙尘,未来发债融资途径将变得艰难;另一方面,违约还将推高市场风险溢价,抬升企业特别是中小企业的发债成本,这对于目前正着力解决中下企业"融资难"的中国政府而言,或许又是一个不得不考虑的问题.

南京银行金融市场部研究员张兰表示,如果海龙短融能够在各方的协调下顺利兑付,会反过来进一步强化市场对政府在中国债券市场上的兜底预期,从而推动高收益品种继续上涨.

中国联合资信评估公司此前发布跟踪评级报告,半年内第三度调降山东海龙评级.因经营及财务状况进一步恶化,将其主体长期信用等级由"BB+"下调为"CCC",评级展望维持为"负面",并将"11海龙CP01"的债项信用等级由"B"下调至"C",以此来反映其还本付息能力很低,违约风险较高的信用状况.这也是"福禧事件"后,中国债市时隔六年再现C级信用债.

山东海龙去年4月在银行间债市发行的该4亿元一年期短融,由恒丰银行主承,票面利率5.80%,将于今年4月15日到期.尽管中债登显示其最新估值收益率CN1181180=CDCT高达379.3812%,但对这个"烫手山芋"市场仍乏人问津.该公司上周曾公告称,其逾期贷款总计近8.79亿元人民币,占净资产556.72%,并有多起诉讼缠身.

**违约可能性不断增加**

历史上,与山东海龙相似的只有2006年的"06福禧CP01"事件,但福禧最终在主承销商--工商银行(601398.SS)(1398.HK)的多方协调下,于2007年3月顺利兑付.由此,中国债市不少投资者都抱有政府会避免真正违约事件发生的观点.但这次,会是一个例外吗?

业内人士指出,与福禧短融不同的是,福禧事件更多的是由公司外部因素导致,其本身资产状况良好,通过资产的转让和变现,福禧很容易就能偿付掉所有的负债;而ST海龙目前则是资金和资产状况都明显更差,福禧短融的解决办法可能也并不适用于后者.

"其实大家都希望它违约,随着兑付日越来越近,这种可能性也越来越大了."上海一位券商交易员说.

据本地媒体此前报导,针对ST海龙的财务窟窿,当地政府已经介入.初步思路是,ST海龙要走破产重整的路子,以便保壳.而该公司高层也曾表示,公司最终走出困境仍有赖于地方政府的支持.

公开资料显示,潍坊市政府为山东海龙的实际控制人,其下属的潍坊市投资公司为ST海龙第一大股东.

但截至发稿时,路透仍未联系到山东海龙及该短融主承销商恒丰银行,对此事件进行评论.不过按照规定,公司将会在该券本息兑付日前五个工作日,通过中国货币网和中国债券信息网公布本金兑付和付息事项.

中金公司报告则认为,从目前的情况看,公司在短融到期前通过有效重组化解债券支付危机的可能性已经不大.

报告指出,如果海龙短融最终不发生违约,很大程度上只能寄希望于在当地政府协调下,动用其可控制的银行资源支持企业兑付.但对于银行来讲,向已经明显不具备还款能力、处于破产边缘、背负大量债务诉讼的企业发放贷款,将面临很大的内控和监管压力,最终能否实施变数很大.

上述交易员则认为,如果海龙选择破产重组,那这4亿元短融就跟普通债权一样,按照法律走清算流程;同时也意味着该短融无法按期清偿,发生实质性违约.

**市场风险意识不断增强**

安信证券高级固定收益分析师景晓达并指出,如果海龙短融发生违约,投资者的风险偏好肯定会降低,从而引起信用溢价的上升.但这种调整不会是大范围的,毕竟这只是个别事件.对一些低评级的高收益债,影响会比较明显一些.

从去年年初开始,受地方融资平台风险曝光以及云投集团重组风波等事件影响,信用风险的阴霾笼罩中国债市.不过这种情况在今年得到明显缓解,资金回暖和市场风险偏好回升带动信用债利差逐渐收窄.但实际上,投资者信用风险意识已经开始增强,不管海龙短融最终是否发生实质违约.

以新近上市的12津城建CP001CN041261013=CFXS为例,该期债虽然评级为AAA,但上市首日即遭遇大幅折价成交.数据显示,该期债的票面利率为4.36%,最新的成交收益率为4.90%,仅相当于市场普通AA评级短融的水平,这或说明市场对其之前的风险定价并不很认可.

北京一券商交易员表示,现在个券的资质分化很大,外部评级只能作为参考,需要投资人自己考虑的东西很多,但这是一种进步.

中金公司的操作策略建议,高收益品种仓位重的投资者适当减轻仓位,增加组合的防御性,静观事态发展.仓位不重的投资者仍可以持有城投债以及一些相对优质的非城投品种,这些品种不存在违约风险,即使有短期估值冲击,流动性压力也不会太大.

王小坚认为,随着高收益债即将推出,债券违约事件迟早都会到来,而其涉及的不良资产回收将是一个新的领域.投资者如何借助专业人士特别是律师和会计师的帮助来解决这个问题,市场如何建立有效的债券违约处理机制,培育违约债权投资者,都是监管者接下来必须考虑的问题.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)企业融资部副总裁钟汶权此前表示,熟谙不良贷款处置的中国四大资产管理公司,就是建立债权回收市场的最佳人选,"他们毕竟是有经验去做不良贷款,其实做法都是一样."(完)