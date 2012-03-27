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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 13:56 BJT

〔台湾股市〕收高61.84点,鸿海和台积电领涨

路透台北3月27日电---台湾股市周二收高0.78%,追随地区股市涨势,汽车类股.TAUI以及权重股鸿海(2317.TW)和台积电(2330.TW)引领大盘升势.

加权指数.TWII上涨61.84点,收报8,029.46,开盘升0.82%,汽车类指数涨幅最大,上扬2.97%.

电子类指数.TELI攀升0.83%.鸿海上扬1.89%,稍后将公布第四季和2011年全年业绩.台积电上日下挫后,回弹2.63%.

金融保险类指数.TFNI上涨0.49%.

台币兑美元TWD=TP走高0.047台币,报29.575.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股大幅卖超142.01亿台币,结束连续三日买超.[ID:nST0444496]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为816.78亿台币,上日为890.94亿.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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