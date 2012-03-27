〔基金产业〕中国今年PE投资料仍活跃,退出方式转向并购重组等

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京3月27日电---针对在中国市场的投资策略,部分国际私募股权投资机构周二表示,尽管中国经济增长有放缓态势,但未来仍将在其投资组合中占据重要地位;不过预计退出方向将向并购重组等转变.
业内人士在"Super Return"中国私募股权与风险投资峰会上并指出,未来在中国投资将优先考虑行业及项目的吸引力,并不会过度关注地理位置.而消费零售、教育和机械制造等行业均将是关注重点.
"未来退出将不仅是IPO,并购重组及卖出等战略性退出将是趋势,"凯雷投资集团[CYL.UL]董事总经理张弛称,今年的私募股权投资节奏不会放缓,经济波动下反而会有好的投资机遇出现.
贝恩投资(亚洲)有限公司董事总经理竺稼亦称,卖出是较好的退出方式,且目前已有更多公司愿意这么做.之前,贝恩便已将其投资的一家公司出售给了国际战略投资者,未来将继续在中国寻找消费零售项目.
据清科集团报告统计,2011年中国并购基金的投资金额逾40亿美元,创至少六年来新高.而今年2月,中国并购市场共完成62起交易,环比增加17.0%;其中披露金额的56起交易总金额为64.73亿美元,环比大幅上扬114.8%.
CVC Asia Pacific的管理合伙人Maarten Ruijs则指出,尽管大中华区投融资依然活跃,但依赖高增长所带来的回报将不会是常态,因而未来需在了解中国经济和政治情况的基础上加强尽职调查,谨慎选择投资行业.
中国今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,而稍早公布的经济先行指标--3月汇丰中国制造业PMI初值欠佳,凸显中国经济"稳增长"的压力正在加重.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 丁淑琴
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。