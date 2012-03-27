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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 14:19 BJT

〔日本股市〕收涨2.4%,至去年地震以来最高收盘水准

路透东京3月27日电---日本股市日经指数周二收盘大涨2.4%,至去年3月11日大地震和海啸以来的最高收盘水准,得益于美国联邦储备理事会(美联储,FED)暗示可能维持其扶助经济成长的货币政策.

日经指数.N225扬升236.91点,收报10,255.15点.东证股价指数.TOPX上涨2.4%,至872.42点.(完)

--编译 肖群英;审校 王丽鑫

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