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亚洲 | 2012年 3月 27日 星期二 14:31 BJT

〔印度央行〕将继续收紧流动性直至通胀状况缓解--央行副总裁

路透新德里3月27日电---印度央行副总裁K.C. Chakrabarty周二表示,只要通胀高于适宜水准,央行就将继续收紧流动性.

印度银行业周一通过央行回购窗口借入1.96万亿(兆)印度卢比(385.0亿美元),远高于央行乐见的6,000亿卢比水准,体现了银行体系流动性的紧张程度.(完)

--编译 王兴亚;审校 艾茂林

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